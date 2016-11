Neuwerk: Karnevalisten in den Startlöchern

Die neue Ausgabe des Stadtteilmagazins „Neuwerk“, die einem Teil unseres heutigen Stadt Spiegels beiliegt, berichtet, dass sich die Karnevalisten im Ort in den Startlöchern befindet. Am 6. November geht es los. Von Klaus Schröder

Die KG Uehllöeker Neuwerk startet am 6. November um 11.11 Uhr auf dem Schulhof der Brückenschule an der Von-Groote-Straße, also endlich wieder draußen. Dem Vorsitzenden des Vereins, Volker Theissen, liegt ein Dank besonders am Herzen: „Es ist mir besonders wichtig, dass ich mich bei unserem treuen und verlässlichen Publikum herzlich bedanke. Etwa 3 500 Besucher kamen zu unseren Veranstaltungen.“

Außerdem im Neuwerker Magazin: Eine außergewöhnliche Lesung im Priorhaus, bei der ein Türbalken eine wichtige Rolle spielt.

Freunde des Winterbrauchtums erfahren alle Termine der St. Martinszüge.

Ein Leser fragt, ob der Bolzplatz am Gathersweg vergessen worden ist und das Weihnachtskonzert des Männerchores Liederkranz wirft seine Schatten voraus: Am zweiten Advent, 4. Dezember, ist es um 15.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche soweit.

(StadtSpiegel)