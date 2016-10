Willkommen Tour de France !

Es bleibt spannend! Von Klaus Schröder

Durch welche Straßen Mönchengladbachs genau die Fahrer des größten Radrennens der Welt Anfang Juli 2017 pesen werden, wird auch nach der offiziellen Streckenbekanntgabe gestern Mittag in Paris doch erst in den kommenden Tagen verhandelt werden. Mönchengladbacher und Rheydter Innenstadt sowie Wickrath sollen auf jeden Fall von der riesenhaften medialen Aufmerksamkeit profitieren, wenn es nach den Vorschlägen der Stadt geht. Diese große Werbewirksamkeit wird von manchen Bürgern bestritten. 3 Minuten - und alles ist vorbei, hört man als Argument. Werbung ist immer flüchtig, teuer und die Wirkung fraglich. Aber für ein Event dieser Klasse, wie wir keins mehr hier erleben werden, ist das Geld gut angelegt. Enthusiastische Sportfans werden in die Stadt strömen, die Region in vielen Beiträgen vor und nach den 3 Minuten eine gute Figur machen.

Mir ist die Tour jedenfalls willkommen!

(StadtSpiegel)