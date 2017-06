Tourfieber-Infomobil heute auf dem Turmfest FOTO: MGMG FOTO: MGMG 2017-06-16T13:52+0200 2017-06-16T13:52+0200

Bereits gestern bot das Turmfest, das beliebte Open-Air-Fest auf dem Rheydter Marktplatz, wieder ein großes Bühnen- und Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie. Zahlreiche Aktionen unterhielten große und kleine Besucher. Heute nun wird mit dem 3. Sparkassen-Triathlon die Brücke zwischen kulturellem und sportlichem Angebot im Rahmen des Turmfests Rheydt geschlagen. Der gesamte Triathlon wird in der Stadt ausgetragen. Die attraktive Radstrecke führt über mehrere Runden durch die anliegenden alten Baum-Alleen und an der eigens für die Veranstaltung aufgestellten Zuschauertribüne auf dem Marktplatz vorbei, die zuschauerfreundliche Laufstrecke geht mitten durch das Stadtzentrum. Und weil es so schön sportlich zugeht wird auch heute das Tourfieber-Infomobil mit dem Glücksrad, vielen Infos und viel Spaß für alle Besucher vor Ort sein. Wer sich noch informieren möchte ist herzlich willkommen! Von der Redaktion