MSC lädt zur Oldtimer-Rallye 2017-04-07T13:31+0200 2017-04-07T13:51+0200

Am Sonntag, 23. April, startet die 28. Oldtimer-Rallye des Motor Sport Clubs (MSC) Wickrath. Um 10 Uhr geben Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reines und Bezirksvorsteher Arno Oellers auf dem Parkplatz des ehemaligen Spiergeländes den Startschuss für die rund 150 Kilometer lange Fahrt. Die knapp 100 angemeldeten Fahrer führt die Strecke, die von Fahrtleiter Rainer Küppers ausgearbeitet wurde, durch den Rhein-Kreis Neuss, den Rhein-Erft-Kreis, den Kreis Düren und den Kreis Viersen – ihre Mittagspause werden sie im Hotel Sternzeit in Wildenrath machen – und schließlich zum Ziel auf den Wickrather Marktplatz. Auf dem Programm stehen vier Sonderprüfungen und zwei Stempelkontrollen. Die Siegerehrung findet im Hotel Frambach in Wickrath statt. Von David Friederichs