Leidenschaft und pure Energie

Irischer Stepptanz gepaart mit südamerikanischer Artistik - das ist die Formel von „Irish Dance reloaded“. Am 11. Februar gibt es diese Kombination in der Kaiser-Friedrich-Halle in Mönchengladbach zu sehen. Wir verlosen 3 x 2 Karten. Von der Redaktion