Holzarbeiten für den guten Zweck

Seit zwölf Jahren stellt Norbert Wirtz aus Jüchen filigrane Holzarbeiten zur Ganzjahres- und Weihnachtsdekoration her. Am Samstag, 24. September, ist von 10 bis 17 Uhr wieder Garagenverkauf auf der Dechant-Bäumer Straße 4. Der Erlös geht an die Kinderkrebshilfe. Von David Friederichs

Norbert Wirtz ist keiner, der sich gerne auf die faule Haut legt, ganz im Gegenteil. Beinahe täglich geht er in seine eigene kleine Werkstatt und stellt dabei in mühe- aber auch liebevoller Kleinarbeit dekorative Holzarbeiten her. Mittlerweile gehören über 270 verschiedene Motive zum Sortiment. Ganzjahres- und Weihnachtsdekoration, Christbaumschmuck oder Kantenhocker in unterschiedlichsten Formen und Größen zieren seine Ausstellung. „Besonders beliebt sind in der letzten Jahren Fußballmotive geworden“, sagt Wirth. Da muss dann neben der Raute oder dem Jünter auch mal der Geißbock oder das Wappen von Borussia Dortmund oder Schalke 04 gemacht werden.

Einmal im Jahr lädt Norbert Wirtz in seine Garage ein und startet eine große Ausstellung und Verkauf. Von 10 bis 17 Uhr stehen am Samstag, 24. September, die Türen an der Dechant-Bäumer-Straße 4 in Jüchen offen. Alle angebotenen Artikel sind Handarbeiten aus eigener Herstellung. Für die Besucher gibt es kostenlosen Kaffee und Kuchen, der vom ortsansässigen Bäcker gestiftet wird.

Der Erlös geht auch in diesem Jahr zu 100 Prozent an die Deutsche Kinderkrebshilfe. In den vergangenen zwölf Jahren konnten bereits über 97 000 Euro übergeben werden, so dass in diesem Jahr sicherlich die Grenze von 100 000 Euro überschritten wird.

(Report Anzeigenblatt)