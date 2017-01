Grillseminar: Von den Profis lernen

Grillen liegt voll im Trend und zwar zu jeder Jahreszeit. Das Team von Event-Grillen will daher gemeinsam mit den Gästen ein individuelles, ganz persönliches Event konzipieren. Von der Redaktion

Die nächste Möglichkeit dazu bietet sich am Dienstag, 17. Januar, im Gartencenter Lenders. Dann startet um 18.30 Uhr ein Classic Grillseminar.

Die Teilnehmer werden in die Welt des Grillens eingeführt, auf Holzkohle als auch auf Gas. Seien es Quesadillas vom Hähnchen zum Warmlaufen, Schweinefilet im Speckmantel und Fisch vom Zanderbett als Zwischengang, Tranchen vom Rind und Dry-Aged-Beef mit Kartoffelröstis zum Hauptgang oder aber das Finale mit warmem Schokoküchlein mit frischem Obst und Vanilleeis - die Grill-Möglichkeiten an diesem Abend zu ungebremst. Außerdem erhält jeder Teilnehmer eine exklusive Grillschürze.

Noch können sich Interessierte per Mail an info@event-grillen.de oder sofort im Café des Gartencenter Lenders in Schelsen anmelden. Die Teilnahmegebühr, inklusive aller Speisen und Getränke, liegt bei 99 Euro.

(StadtSpiegel)