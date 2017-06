Gar nicht ohne, diese Bohne FOTO: Jürgen Laaser FOTO: Jürgen Laaser 2017-06-23T14:02+0200 2017-06-23T14:01+0200

Im Januar haben sich 36 Landwirte aus dem Rheinland im Verein Rheinische Ackerbohne e.V. zusammen geschlossen. „Wir versuchen, den Verbraucher mit Produkten zu versorgen, die wir selbst erzeugen – mit allen positiven Aspekten, die das hat“, sagt der Linnicher Landwirt Karl-Adolf Kremer, erster Vorsitzender. Und die Ackerbohne „kann was“: Durch ihre achtwöchige Blühzeit bietet sie Nahrung für gefährdete Insekten, wie Bienen, Hummeln und Schmetterlinge. Sie wandelt Stickstoff in Eiweiß um und benötigt keinen Stickstoffdünger. Es gibt keine Nitratauswaschung und damit weniger Treibhausgas. Neben Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutzaspekten, legen die Landwirte auch viel Wert auf Transparenz. „Die Menschen können beim Spaziergang am Feldrand sehen, was sie nachher konsumieren“, sagt Kremer. Von Ulrike Mooz