Eine kleine Wohnung wäre das Größte!

Rainer sitzt am Samstagnachmittag mit neuer Frisur und blau gefärbter Strähne am Hinterkopf an seinem Platz vor der Sparkasse in Giesenkirchen. Es gehen nicht viele Leute vorbei, aber die, die vorbeikommen, lächeln. Rainer lächelt zurück, in gewohnter Perspektive von unten nach oben, und zeigt sein breites Lachen, hoffnungsvoll und freundlich. Fühlt er sich unbeobachtet, zeigt sich seine ernste Seite, die der Erschöpfung und oft nickt er auch kurzzeitig auf seinem Rollator ein. Von Iris Kisters