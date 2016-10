Ein Flohmarkt nur für Frauen Teilen

Twittern







Entspannt shoppen unter Mädels – ohne Kindergebrüll und drängelnde Männer, dafür mit Sektchen und Snacks. Was in vielen Frauenohren klingt wie ein Märchen, wird am Samstag, den 5. November ein weiteres Mal Wirklichkeit. Während Papa die Kinder ins Bett bringt, können die Mamas von 18 bis 22 Uhr wieder im Integrativen Montessori-Familienzentrum des Menschen im Zentrum e.V. am Fahres 18b in Neuwerk stöbern und trödeln. Beim Frauen-Wohlfühl-Flohmarkt gibt es ausschließlich Frauenkleidung, diese aber in allen Größen und für so ziemlich jeden Geschmack. Große Spiegel sind vorhanden und auch genügend Gleichgesinnte, die zu Modeberaterinnen werden können. Standplätze buchen per E-Mail an imf@das-z-mg.de. Von Klaus Schröder