Ausgezeichneter Garten

Etwa 53 000 qm groß, mit 97 gepflegten Schrebergärten liegt diese Wohlfühloase hinter dem Tierheim in Lürrip in den Niersauen, die zur Uedding gehören. Von Klaus Schröder

Saubere Wege mit buntblühenden Einfassungen und ein einladendes Vereinshaus - das ist der erste Eindruck, wenn man das Gelände vom Hülserkamp aus betritt. Die Kleingartenanlage „Fasanenblick“ wurde 1947 gegründet. In der damaligen „schlechten Zeit“ war man angewiesen auf die Nutzung eines jeden Quadratmeters für den Anbau von Obst und Gemüse für den täglichen Bedarf.

Heute hat sich das geändert. Der eigene Garten ist zu einem Ruhepol geworden. Mal ausspannen, sein eigenes Obst und Gemüse ernten und eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten erleben. Das alles ist beim „Fasanenblick“ Programm. Dieser Verein wird von einem sehr aktiven Vorstand geführt. Gerd Joecken, seit 18 Jahren Vorsitzender, hat mit seinem Vorstand so manchen Pokal und manche Auszeichnung errungen. Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte ist der Sieg beim Stadtwettbewerb. Nachdem 2013 nur ein halber Punkt am Sieg fehlte, war es 2015 soweit: Sieger unter 52 Kleingartenvereinen - und dieses Jahr wieder. Der „Knoten“, eine Skulptur, war der Preis und er steht heute beim Vereinshaus. Aber auch bei anderen Wettbewerben schnitt der Verein aus der Uedding hervorragend ab. So beim Preis für Umweltfreundlichkeit, den man neben 2015 und 2016 öfter gewann. Der Pokal für Kinderfreundlichkeit wurde nach 2009 auch 2015 und 2016 errungen. 2015 und 2016 ging der Preis des Bezirksvorstehers an den „Fasanenblick.

Gerd Joecken merkt man seine Begeisterung für seinen Verein an, wenn er schildert, dass alles, was angepackt und unternommen wird, mit eigenen Kräften geschieht. So funktioniert auch die Führung des Vereinshauses in Eigenregie. Ohne Regeln und Vorschriften ist ein solch vielfältiges Angebot für die Mitglieder nicht zu verwirklichen, sagen Gerd Joecken und Siegfried Schmitz, der 2. Vorsitzende einstimmig. So sollte jeder Garten zu einem Drittel für den Anbau von Gemüse, ein Drittel für den Obstanbau und ein Drittel für die Freizeit genutzt werden. Außerdem leistet jedes Vereinsmitglied jährlich mindestens 30 Arbeitsstunden für die Gemeinschaft.

Höhepunkte eines Jahres im Kleingartenverein sind das fünftägige Sommerfest, Silvester, Karneval, Ostern und Erntedankfest. „Der große Kinderspielplatz wird neben den Kindern des Vereins auch von Kindergruppen der umliegenden Kitas und Kindergärten genutzt. In den Sommermonaten haben wir oft bis zu 200 Kinder auf unserem Gelände. Hier ist immer was los!“

(StadtSpiegel)