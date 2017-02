Vielfalt für Senioren FOTO: Privat FOTO: Privat 2017-02-14T16:12+0100 2017-02-14T16:11+0100

Die Senioren in Giesenkirchen finden in der Begegnungsstätte Erna Borgs ein vielfältiges Betreuungsangebot. Im nächsten Jahr steht der große Umzug ins Giesenkirchener Rathaus an. Von der Redaktion