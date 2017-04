Starker Familienverein FOTO: Heinz-Gerd Wöstemeyer FOTO: Heinz-Gerd Wöstemeyer 2017-04-11T16:51+0200 2017-04-11T16:51+0200

Der ATV Biesel ist nach eigenem Bekunden der mitgliederstärkste Handballverein in der Stadt. Mit 300 Kindern und Jugendlichen sind Nachwuchssorgen bei den Bieselanern kein Thema. In den Osterferien bietet der Verein wieder sein beliebtes Handballcamp an. Von Heinz-Gerd Wöstemeyer