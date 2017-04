Riesen Osternest in Giesenkirchen 2017-04-11T10:33+0200 2017-04-11T10:33+0200

Am Ostersamstag, 15. April, wird der Vorstand des Gewerbekreises Giesenkirchen wieder ein riesiges Osternest an der Ecke Konstantinstraße und Dominikus-Vraetz-Straße aufbauen. „Kleine Hasen“ vom Kindergarten Meerkamp verteilen wieder von 9 bis 12 Uhr bunte Eier mit einem Ostergruß des Gewerbekreises an die Besucher im Zentrum. Insgesamt werden wieder viele Tausend bunte Eier am Nest und in den Tagen vorher in den Mitgliedsgeschäften verteilt. Ein Besuch in Giesenkirchen wird sich also auf jeden Fall wieder lohnen. Von der Redaktion