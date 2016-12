St. Barbara Big Band spielt auf

Auch dieses Jahr veranstaltet die St. Barbara Big Band Neuwerk sein traditionelles Weihnachtskonzert. Am Samstag, den 17. Dezember ist es wieder soweit. Von Klaus Schröder

Das Konzert beginnt um 18 Uhr in der Klosterkirche Neuwerk. Die festlichen Klänge von Trompete, Horn und Posaune gepaart mit der herrlichen Akustik des Gotteshauses werden eine stimmungsvolle und vorweihnachtliche Atmosphäre schaffen. „Wir freuen uns, das auch in diesem Jahr der Chor „Tonartisten“ aus Neuwerk das Programm bereichern werden“, so Wilhelm Reiners, Vorsitzender der St. Barbara Big Band Neuwerk. Außerdem wird allen Besuchern reichlich Gelegenheit gegeben bei den bekannten Weihnachtsliedern kräftig mitzusingen. Wie in den Jahren zuvor ist der Eintritt frei.

(StadtSpiegel)