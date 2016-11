Noch mehr Ulk

In der letzten Ausgabe berichteten wir über den beschädigten und von der Stadt verschlimmbesserten Gehweg in der Weberstraße. Regina Rommelrath nahm das zum Anlass, sich zu den Vorkommnissen vor ihrer Haustür auf der Zeppelinstraße zu äußern. Von Klaus Schröder

Regina Rommelrath hat ein Problem. „Der Bürgersteig ist bei uns über die Breite von drei Häusern vor vielen Jahren neu mit Platten verlegt worden und daher glatt wie ein Kinderpopo. Wenn es nur dieses Schild nicht gäbe, das auf Schäden im Gehweg hinweist. Es steht neben der Litfaßsäule mal so, mal anders herum, aber es steht da, wo es keine Schäden gibt! Da so ein Schild ja Geld kostet und es an anderer Stelle besser seinen Zweck erfüllen würde, habe ich im Mai 2014 im Bauamt angerufen. Man gab sich dort erfreut über die Schildermeldung, aber abgeholt worden ist das Schild bis heute nicht.“

Wer nun denkt, dieses Schild könne ja dann einfach in der Weberstraße aufgestellt werden, um dort auf die Schäden im Gehweg hinzuweisen, der irrt leider. Denn nachdem das Schild nun zweieinhalb Jahre unbeachtet bei Frau Rommelrath vor der Tür stand, fehlt es dort ganz plötzlich. Übrig geblieben sind nur die Stange und der Fuß, was nicht nur wenig zweckmäßig ist, sondern auch optisch nicht viel hermacht.

Vielleicht haben Sie Ideen, was man damit anstellen könnte, nachdem die Stadt kein Interesse zeigt. Schreiben Sie mir gerne an i.wyes@stsp-lokal.de.

(StadtSpiegel)