Auf der Weberstraße: Der erste Schneemann ist schon da Teilen

Twittern







Rentiere, Weihnachtsmänner und Geschenkpäckchen, soweit das Auge reicht: Traditionell sind Weberstraße und Spinnerstraße in der Adventszeit aufwendig geschmückt und beleuchtet. Und wer an ihrer Kreuzung einen Blick um die Ecke riskiert, findet ein wahres Lichtermeer und diesen funkelnden Schneemann zwischen den vielen anderen Attraktionen. Da staunen zahllose Kinderaugen, denn seit Jahren ist das Siedlungsviertel ein beliebtes Ausflugsziel für Familien in den frühen Abendstunden. Und die Erbauer der Wunderwerke freuen sich, wenn ihre Mühen so viel Anerkennung finden. Foto: Isabell Wyes