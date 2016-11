Er ist Strange, Doctor Strange FOTO: Jay Maidment/2016 Marvel FOTO: Jay Maidment/2016 Marvel Teilen

Was Marvel anfasst, wird zum Erfolg: Neben Erfolgsgaranten wie Captain America und den Avengers-Filmen landetete das Studio Überraschungserfolge mit „Antman“ und „Guardians of the Galaxy“. Auch mit der eher abseits des Mainstreams agierenden Figur des Doctor Strange bleibt Marvel in der Erfolgsspur. Von Yvonne Simeonidis