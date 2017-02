Zukunft der City: Bürger können Ideen beisteuern

Ab sofort bis zum 30. April können Mönchengladbacher Vorschläge machen, wie sich die Mönchengladbacher City entwickeln soll. Die Stadt hat eine Internetseite angelegt, über die der Dialog läuft. Von Klaus Schröder

Wohnen in der Innenstadt, einkaufen im Stadtteil, Freizeitangebote für Jugendliche – die Liste mit dem Bedarf ist natürlich viel länger. Es geht um ein Gebiet zwischen City-Ost, Croonsviertel, Westend und Geropark, insgesamt 240 Hektar groß. Der erfolgreiche Bürgerdialog in Rheydt ist Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners Vorbild. „Eine so rege Beteiligung wünsche ich mir auch für das Projekt in Mönchengladbach.“ Und der Planungsdezernent Gregor Bonin assistierte: „Der Weg kann nur gelingen, wenn wir ihn kooperativ gehen.“ Die eingesetzten Fachleute loben die Bürger als „Experten vor Ort“. Zweihundert Vorschläge gibt es schon. Neben dem Online-Dialog sind Experten-Workshops und mehrere Stadtchecks geplant, bei denen die Bürger sich zu den beiden Fragen äußern können: „Was soll so bleiben?“ und „Was soll sich ändern?“ Die ersten Stadtchecks finden am 16. Februar vor dem Hauptbahnhof Mönchengladbach und am 17. Februar vor dem Minto statt.

www.innenstadt-dialog-mg.de/

(StadtSpiegel)