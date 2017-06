Zeugenaufruf Vandalismus: Zeugen in Waldhausen gesucht 2017-06-20T13:50+0200 2017-06-20T13:50+0200

Während des Schützenfestes in Waldhausen am vergangenen Wochenende wurden in der Nacht zum Samstag, 17. Juni, auf dem Parkplatz der Stadtkasse Autos stark beschädigt. Von Ulrike Mooz