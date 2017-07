Zehn Jahre Seite an Seite FOTO: privat FOTO: privat 2017-07-05T09:52+0200 2017-07-05T09:52+0200

Seit nunmehr 10 Jahren bietet die Kooperation zwischen dem Kompetenzzentrum REAL der Hochschule Niederrhein am Fachbereich Sozialwesen und der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgesellschaft mbH (GWSG) den Bürgerinnen und Bürgern aus Venn-Beltinghoven die Möglichkeit, sich an fünf Tagen in der Woche im Bürgerzentrum am Bertolt-Brecht-Platz zu treffen. Von der Redaktion