Zauberhaftes Café Welcome

Am kommenden Freitag feiert das Café Welcome des SKM Rheydt seinen zweiten Geburtstag mit einer Zaubershow. Von der Redaktion

Am Freitag, 17. Februar, ist es soweit: Das Café Welcome feiert sein zweijähriges Bestehen. Dazu lädt der SKM Rheydt zu kostenlosen Getränken und Kuchen ein. In diesem Jahr hat sich das Team des Café Welcome, das kürzlich noch den zweiten Platz beim Integrationspreis 2016 belegt hat, allerdings etwas Besonderes ausgedacht: „Im letzten Jahr hatten wir Live-Musik. Ein Medium, das ganz ohne Sprache auskommt. Wir wollen in diesem Jahr aber mal was anderes ausprobieren und versuchen es mit dem Zauberer Magic Wobo. Auch wenn nicht alle Gäste die Witze des Zauberers verstehen können, so bleiben am Ende aber immer noch die Zaubertricks. Und diese sind ja das Entscheidende bei einer Zaubershow. Letztlich geht es darum, Menschen ins Staunen zu versetzen und dabei spielt Sprache keine große Rolle“, so Stephan Tötsches, der die Leitung des Cafés Welcome seit 2016 inne hat.

Durchschnittlich finden rund 80 Besucher jeden Freitag den Weg ins Café. Es ist ein Ort der Begegnung für Flüchtlinge und ehrenamtliche Helfer, ein Ort der Harmonie und ein Ort, an dem Freundschaften entstehen. Die Menschen tauschen sich dort aus, oftmals wird ihnen auch geholfen. Viele Menschen konnten in eine eigene Wohnung vermittelt werden, andere bekamen Arbeit. Das Café Welcome ist sehr vielseitig. Seit rund einem Jahr kommen auch viele Kinder ins Café, die Angebote wie singen, spielen oder malen nutzen. Das Café wird stets ehrenamtlich durchgeführt. Ab März soll noch ein weiterer Öffnungstag hinzukommen, verrät Tötsches. Dann gebe es das Café auch montags zwischen 16 und 18 Uhr.

(StadtSpiegel)