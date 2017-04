Wahlbenachrichtigung nach Ostern in der Post 2017-04-13T13:52+0200 2017-04-13T13:52+0200

Die Wahlbenachrichtigungen für die Landtagswahl am 14. Mai gehen nach Ostern in die Post. Auch die Wahlscheinbüros für die Briefwahl öffnen am Dienstag, 18. April. Von der Redaktion