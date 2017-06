Umsonst und draußen

Fünf Tage Open-Air-Festival, Musikevent und Kirmestrubel verspricht der 42. Erkelenzer Lambertusmarkt, der am morgigen Fronleichnamsdonnerstag, 15. Juni mit dem Fassanstich offiziell startet und mit dem Großen Zapfenstreich am Montag 19. Juni zu Ende geht. Von der Redaktion

Musikevent mit Kirmestrubel: Der Lambertusmarkt lockt vom 15. bis 19. Juni wieder Tausende von Besuchern in die Erkelenzer Innenstadt. Fünf Tage Open Air für lau, wo gibt es das schon? 12 Bands mit Heimatadressen von Erkelenz bis Hamburg sorgen fünf Tage lang dafür, dass die Stadt brodelt.

Auch die große Frühkirmes gehört dazu. Mehr als 110 Schaustellergeschäfte warten auf kleine und große Besucher auf einer Fläche von rund 6 000 Quadratmetern. Der Kirmestrubel erstreckt sich vom Dr.-Josef-Hahn-Platz, über den Johannismarkt bis zum Franziskanerplatz.

Die beliebten Kirmestaler (25 Kirmestaler für 20 Euro) sind leider schon am Montag in der Stadtverwaltung von vielen Bürgern abgeholt worden. Die Erkelenzer haben für dieses Schnäppchen wieder Schlange gestanden. Die Kirmestaler gelten an allen Geschäften der Kirmes und des Lambertusmarktes als reguläres Zahlungsmittel. Aber natürlich ist es auch möglich, ganz normal mit Euro auf der Kirmes zu bezahlen.

Alle Kinder der städtischen Kitas in Erkelenz haben zudem einen Kirmestaler umsonst bekommen – als Geschenk des Schaustellerverbandes Erkelenz.

Am Montag ist Familientag. Viele Attraktionen auf der Kirmes gibt es dann zu ermäßigten Preisen.

Welcher Ballon ist am weitesten geflogen? Das erfahren die Kinder, die auf der Spätkirmes im letzten September ihren Ballon auf weite Reise geschickt haben. Die Siegerehrung findet am Samstag um 14 Uhr auf dem Burghof statt. Dem Gewinner winkt ein Familienticket für einen Besuch in einem Freizeitpark. Jedes Kind, dessen Ballonkarte zurückgesendet worden ist, erhält auf jeden Fall einen Trostpreis.

(StadtSpiegel)