Tour de France: Als VIP den Sprint erleben FOTO: MGMG FOTO: MGMG 2017-03-10T12:20+0100 2017-03-10T12:20+0100

Wer die Tour de France in Mönchengladbach direkt an der Sprintstrecke miterleben will, kann sich jetzt VIP-Tickets für Tribünenplätze und Rahmenprogramm sichern. Von der Redaktion