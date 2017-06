Veranstaltungs-Tipp Tell me more, tell me more! 2017-06-21T09:42+0200 2017-06-21T09:42+0200

Das erfolgreichste Filmmusical aller Zeiten "Grease" kehrt zurück. Die brandneue Sing-Along Version (das Publikum singt mit, die Songs sind untertitelt – das ist in etwa wie Karaoke für alle) ist am Donnerstag, 27. Juli, im Comet Cine Center zu Gast. Um 20.15 Uhr geht es los. Die Sing-Along Version von Grease wurde bereits unter anderem sehr erfolgreich in Spanien, England, Italien, Australien, Kanada und in den USA gezeigt. Zur Hollywood Bowl sind sogar 80 000 Besucher gepilgert und haben gemeinsam die tollen Songs gesungen. Mit John Travolta und Olivia Newton-John in den Hauptrollen lockte die Story, die in den 50er Jahren spielt, schon 1978 die Zuschauer scharenweise in die Kinos und wurde ein Hit. Tickets für den Grease Singalong gibt es an der Kasse des Comet Cine Center oder online unter www.comet-cine-center.de. Tickets gibt es ab 8,18 Euro, Loge 10 Euro. Von der Redaktion