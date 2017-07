Soul und Jazz vom Feinsten

Der Gitarrist Jonas Windscheid und die Vokalistin Tsega Tebege sind musikalisch seit vielen Jahren verbunden. Von der Redaktion

Sie kommen im Rahmen des "Jazzcafés" am Freitag, 7. Juli, um 20 Uhr im Sandbauernhof Liedberg, Am Markt 10, zusammen, um abseits von Klischees Elemente von Soul und Jazz zu kombinieren.

Auf dem "Menu" stehen sowohl Kompositionen Windscheids als auch Standards und knackige Grooves. Tebeges Stimme, ihre Liebe zu Soul und Pop sowie das Jonas Windscheid Trio mit Gitarre, Bass und Drums versprechen einen facettenreichen Konzertabend.

Karten gibt es zu 20 Euro (ermäßigt 10 Euro) beim Kulturamt unter 02161/61 31 07 oder per Mail an kultur@korschenbroich.de. Es wird gebeten, die reservierten Karten bis 19.30 Uhr an der Abendkasse abzuholen.

(StadtSpiegel)