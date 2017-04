Heute 16.30 Uhr Überraschungs-Gig Söhne Mannheims live auf dem Alten Markt FOTO: Sparkassenpark FOTO: Sparkassenpark 2017-04-24T11:15+0200 2017-04-24T11:11+0200

Wer das verpasst ist selber schuld: Heute um 16.30 Uhr werden die Söhne Mannheims auf dem Alten Markt in Mönchengladbach einen Überraschungs-Auftritt hinlegen. In einer kleinen Straßen-Session werden die Söhne einige Lieder zum Besten geben. Also Nichts wie hin!!!