Schrauben, bauen, experimentieren!

Experimentieren, schrauben und Dinge zusammenbauen – beim Berufsparcours der Unternehmerschaft konnten rund 360 Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen Mönchengladbacher Schulen ihre technischen Fähigkeiten testen. Von der Redaktion

In der Ausbildungswerkstatt des Ausbildungsverbundes konnte der Nachwuchs an verschiedenen Stationen M+E-typische Aufgaben lösen und seine Fähigkeiten testen. „Etwa 90 Prozent aller Jugendlichen wissen nicht, welche Ausbildungsberufe es in der Metall- und Elektroindustrie gibt. Beim Berufsparcours lernen die Teilnehmer unterschiedliche Berufsbilder kennen“, erklärt Reinhold Schneider, Geschäftsführer der Unternehmerschaft. Erstmals fand der Berufsparcours nicht in einer Schule, sondern in der Lehrwerkstatt des Ausbildungsverbundes statt. „Hier haben wir ganz andere technische Möglichkeiten“, fügt UME-Verbandsingenieur Holger Baunach hinzu. Zufrieden war auch Frank Winkels, Leiter des Ausbildungsverbundes: „Wir konnten deutlich machen, wie vielseitig die Metall- und Elektroindustrie ist und wie spannend die Tätigkeiten sein können.“ Rainer Koch, Ausbildungsleiter bei ATB Schorch, freute sich vor allen Dingen über das Interesse der weiblichen Teilnehmer: „Wir wollen Berührungsängste abbauen und gerade auch das Interesse von Mädchen wecken. Das ist ein Riesenpotenzial für die Metall- und Elektroindustrie.“

(Report Anzeigenblatt)