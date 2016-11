Heute feiert die Musikschule Music Today ihr 25 jähriges Bestehen mit einem Jubiläumskonzert. Das heißt für die Schüler und Lehrer: „Rauf auf die Bühne ins Scheinwerferlicht.“ Von der Redaktion

Die Musikschule „Music Today“ ist eine Initiative von Musiklehrern und Musikern, die Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen praxisorientierten Instrumental und Gesangsunterricht anbietet. Schulleiter Klaus Hoesen hat in den 25 Jahren das Angebot immer wieder verbessert.

Besonders wichtig ist Hoesen die Ensemblearbeit. „Das Eingebundensein in verschiedene Projekte, Bands und Konzerte fördert die Persönlichkeitsentwicklung“, sagt er.

Das Jubiläum wird mit einem Benefizkonzert in der Gesamtschule Volksgartengefeiert, unterstützt von der Stadtsparkasse und der NEW. Es wird ein Konzert mit einem musikalischen Streifzug durch die Welt des Pop, Jazz, Klassik und Musical. Mit dabei ist der Meister der Flamenco Gitarre Daniel de Alcala, Beatbox Spezialist Arno Brechmann, Drummerstar Charly T. & talkingdrums, die Music Today´s Bigband, Sean Levey (The voice kids) und Überraschungsgäste.

Beginn ist um 17.30 Uhr, der Eintritt kostet 6 Euro, Kinder und Auszubildende haben freien Eintritt. Der Erlös geht an die Mönchen

gladbacher Tafel.

(Report Anzeigenblatt)