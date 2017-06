Promi-Sprint als Tour-Generalprobe

Mit den „Pre-Sprints“ am kommenden Sonntag wird die letzte Woche vor der Tour de France in Mönchengladbach eingeläutet. Ab 10 Uhr stehen insgesamt sechs Rennen auf dem Programm. Von der Redaktion

In eineinhalb Wochen rollt die Tour de France endlich durch Mönchengladbach rollt. Die ganze Stadt hat das Tour-Fieber bereits gepackt – so wie es die große Werbeaktion der Marketinggesellschaft Mönchengladbach versprochen hat. Den vorläufigen Höhepunkt gibt es am kommenden Sonntag beim Straßenrennen des RV Moewe Lürrip. Aufgrund der Tour hat der Verein sein traditionelles Rennen auf die Bismarckstraße verlegt und veranstaltet erstmals unter dem Namen „Pre Sprints“ eine Stadtmeisterschaft in Form einer Sprintwertung und eines Promirennens. Start und Ziel ist genau an der Stelle, an der eine Woche später auch die schnellsten Sprinter der Tour um Punkte und Sekunden kämpfen werden. Los geht es bereist um 10 Uhr mit dem Großen Preis der Stadtsparkasse Mönchengladbach. Gleich im Anschluss werden sich die Prominenten auf den 1,2 Kilometer langen Rundkurs begeben. Es folgen der Große Preis von Georgs Fahrradladen, die 1. Sprintmeisterschaft im Sprint, der Nachwuchs-Cup der NEW sowie der Große Preis der Volksbank Mönchengladbach. Bis 15 Uhr folgt also ein Rennen auf das Nächste.

(StadtSpiegel)