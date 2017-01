Okerke proklamierte seinen Burggraf

Die Karnevalsgesellschaft „Ruet-Wiss-Okerke“ hatte am Wochenende zur Proklamation des 48. Burggrafen geladen – und da war es schon eine Selbstverständlichkeit, dass viele aus der Odenkirchener und Gladbacher Narrenzunft diesem Aufruf folgten. Eingebettet in ein klassisch-närrisches Rahmenprogramm (mit viel kölscher Musik) und nach einer Laudatio, die seine besonderen karnevalistischen Verdienste in den Mittelpunkt stellte, wurde Exprinz und MKV-Vize Dr. Markus Hardenack in Anwesenheit vieler Burggrafen vergangener Tage und des Stadtprinzenpaares durch den Schwertschlag des Oberbürgermeisters zum neuen würdigen Burggrafen proklamiert. Von Bert Stevens

(StadtSpiegel)