Noch einmal zur Sternennacht

Gestern feierte die Sternennacht ihre diesjährige Premiere. Wer sie verpasst hat, kann am kommenden Freitag, 23. Dezember, diesen besonderen Abend noch einmal erleben. Von David Friederichs

Begeistert waren die Besucher der Sternennacht mit der Band „Just:is“ gestern Abend im Forum Wegberg. Auch am kommenden Freitag, 23. Dezember, gibt es noch eine Sternennacht. Die Traditions- oder Kult-Veranstaltung im Forum Wegberg hat ihren besonderen Zauber. „Wir freuen uns immer sehr auf dieses Konzert, weil es sich doch sehr von unseren anderen Konzerten abhebt“, sagt Reiner Jennißen, Frontmann der Band „Just:is“, die seit Jahren die Sternennacht veranstaltet. Seit September laufen bereits die Planungen für das Konzert, denn zur Sternennacht präsentiert die Band Stücke, die sonst nicht im Jahr auf Konzerten spielen. „Das ganze hat nichts mit Festzeltcharakter zu tun - eher ist die Sternennacht schick und soll vor allem auf Weihnachten einstimmen“, so der Sänger weiter. Da kommt es dann auch schon mal vor, dass auch Stücke von Frank Sinatra im Programm sind - Songs, die man von einer Partyband wie „Just:is“ normalerweise nicht kennt. Doch genau darum geht es, denn sowas würde den Zauber der Sternennacht erst richtig ausmachen. „Wir wollen eine vorweihnachtliche Atmosphäre transportieren und legen darum sehr viel Gefühl in diese Show“, so Reiner Jennißen. Trotzdem solle dabei der Partycharakter nicht verloren gehen. „Die Leute sollen schon feiern - und natürlich darf auch gerne getanzt werden“.

Um das Konzert zu einem besonderen Erlebnis werden zu lassen, greift die Band immer wieder gerne auf Gäste zurück. So sind in diesem Jahr auch wieder eine Bläser-Sektion aus Köln zu Gast und Chorsängerinnen aus Leverkusen.

Die Band „Just:is“ gibt es bereits seit 1992. Die aktuelle Besetzung ist Reiner Jennißen und Tanja Wendt (Gesang), Manfred Schermuly (Schlagzeug), Christoph Granderath (Gitarre), Nils Matusiak (Bass) und Christoph Erbse (Keyboard).

(Report Anzeigenblatt)