Nikolaus im Café Welcome

Am Freitag, 9. Dezember, kommt der Nikolaus erstmals zu Besuch ins Café Welcome, Waisenhausstraße 22c. Von der Redaktion

Zwischen 15 und 17 Uhr lädt der Betreiber des Cafés, der SKM Rheydt (Katholischer Verband für soziale Dienste in Deutschland) zum kostenlosen interkulturellen Dialog bei Kaffee, Tee und Gebäck ein.

Dass ein Nikolaus zu dieser Jahreszeit irgendwo zu Besuch kommt, ist für gewöhnlich keine Seltenheit und an sich auch nichts Besonderes mehr für deutsche Bürger. Nur dieses Mal ist der Rahmen ein etwas anderer. Denn das Café Welcome ist ein Ort, an dem sich geflüchtete Menschen, ehrenamtlich Engagierte sowie interessierte Bürger wöchentlich begegnen, kennenlernen und austauschen.

Der erstmalige Besuch des Nikolauses im Café Welcome ist auch für das ehrenamtliche Team, das kürzlich für den Integrationspreis 2016 nominiert wurde, eine ganz neue und aufregende Erfahrung: „Wir sind sehr gespannt, wie unsere Gäste auf den Nikolaus reagieren werden, weil viele von ihnen aus Syrien, Afghanistan, Irak oder Eritrea stammen. Sie stehen dem Christentum also aufgrund anderer Glaubensausrichtungen nicht sonderlich nahe und kennen diesen Brauch nicht“, sagt Stefan Gerats, der sich seit rund eineinhalb Jahren ehrenamtlich im Café Welcome engagiert.

Neben der Begegnung mit dem Nikolaus möchte das Team des Café Welcome gemeinsam mit allen anwesenden Gästen den SKM Weihnachtsbaum schmücken und den Saal des Cafés besinnlich dekorieren. Vor allem Familien mit Kindern sind eingeladen, am großen Basteln und Schmücken teilzunehmen.

Seit Februar 2015 öffnet das Café Welcome jeden Freitag seine Türen an rund 45 Tagen im Jahr und unterstützt geflüchtete Menschen beim Prozess der Integration.

Das Café Welcome hat immer freitags zwischen 15 und 17 Uhr geöffnet und steht allen Menschen offen gegenüber, die am „Neuen“ interessiert sind.

(StadtSpiegel)