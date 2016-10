Nichts wie rein in die Stadt!

Das Citymanagement Mönchengladbach lädt am heutigen Sonntag, 9. Oktober, zum traditionellen Stadtfest inklusive verkaufsoffenem Sonntag von 13 bis 18 Uhr ein. Von Yvonne Simeonidis

Zusätzlich zum Shoppingspaß haben sich die Händler ein buntes Programm für die ganze Familie einfallen lassen. Für die Unterhaltung der Kinder sorgen Papa Clowni und die Magic Family mit ihren beliebten Ballonmodelagen. Der Große Zirkus Roncalli von Playmobil lädt zum „Mitmachzirkus“ ein und wird mit Kindern jonglieren und zaubern. Außerdem werden 600 Luftballons und Popcorn verteilt. Weiterhin können die Besucher des Stadtfestes eine große Blumenversteigerung auf der Hindenburgstraße erleben.

Am Sonntag wird die groove!Bigband von 13.30 bis 15.30 Uhr auf der Bühne am Sonnenhausplatz für die musikalische Unterhaltung sorgen und ab 16.30 Uhr konnte als besonderes musikalisches Highlight die Band Lagerfeuer Trio verpflichtet werden. Hier erwartet die Besucher dreistimmiger Gesang mit Gitarre, Kontrabass, Cajon sowie komödiantische Moderation. „Lagerfeuer”, das sind 500 Konzerte, unspielbare Großtaten der Popmusik, reduziert auf ihre in Sperrholz gegossene Essenz, dreistimmige Gesangsakrobatik, komödiantische Moderationen und halsbrecherische Bühnenstunts.

Aber „Lagerfeuer”-Liveshows sind mehr als nur Konzerte. Hier wird das Publikum zum vierten Musiker, denn die Gelegenheiten mitzusingen sind zahlreich und ausgedehnt, Hörerwünsche willkommen und Programmabläufe spontan und unberechenbar.

Die Galeria Kaufhof bietet ein besonderes Programm. Die Sektbar ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Außerdem gibt es eine Pralinenverkostung der Firma Hachez & Feodora sowie eine Verkostung durch das Dinea Restaurant. Die Firma Picard bietet eine Prägeaktion auf Schlüsselschlaufen an – ganz nach Kundenwunsch werden Namen, Initialen oder Sprüche auf die Schlaufen gebracht.

Bei Saturn können sich Interessierte eine Präsentation von Segways und Electroscootern anschauen, die AOK wird mit einem Infostand vor Ort sein und die Hephata Werkstätten werden ihre Arbeit vorstellen. Also: nichts wie rein in die City!

Die Hindenburgstraße zwischen Hauptbahnhof und Alter Markt ist wegen des Cityfests noch bis Montag, 10. Oktober, 4 Uhr, für den Verkehr komplett gesperrt. Die Haltestellen „Galeria Kaufhof“, „Am Minto“, „Museum Abteiberg“ und „Alter Markt“ werden nicht angefahren. Die NEW-Buslinien 003, 007, 008, 009, 010, 013, 019, 023 und 033 werden über die Viersener Straße und die Steinmetzstraße umgeleitet. Ersatzhaltestellen sind auf Höhe des Parkhauses eingerichtet.

(Report Anzeigenblatt)