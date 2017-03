Nachtwallfahrt der Schützen 2017-03-29T09:41+0200 2017-03-29T09:41+0200

Zum 35. Mal nach 1983 machen sich am Samstag, 1. April, die Schützenbruderschaften des Bezirks zu ihrer Sternwallfahrt zum Hehner Marienheiligtum auf. Damit knüpfen die Bruderschaften an einen Brauch aus den 1930-er Jahren an; damals ein stiller Protest gegen die Nationalsozialisten. „Habt keine Angst“ (Lukas12), so lautet für diese Nachtwallfahrt das von Bezirkspräses Johannes van der Vorst und Bezirksbundesmeister Horst Thoren ausgewählte Leitwort des diesjährigen Betgangs. Horst Thoren: „Terrorgefahr und weltweite Krisen verunsichern die Menschen. Jesus hat seinen Jüngern aber zugerufen: „Habt keine Angst!“ Sein Wort gilt auch uns, soll uns in unsteter Zeit Halt und Stärke geben.“ Von Franz Josef Ungerechts