Motorisierte Zeitreise gefällig?

Am ersten Augustwochenende, 4. bis 6. August, befindet sich das Epizentrum der Oldtimerszene wieder auf Schloss Dyck, denn dann finden dort die mittlerweile zwölften Classic Days statt. Für das Event verlosen wir 3 x 2 Tageskarten. Von der Redaktion

Am Schloss Dyck sind die sogenannten „Klassiker- und Motorsporttage“ – die „Classic Days“ - seit dem Beginn im Jahr 2006 der Magnet für altes Blech. Drei Tage – von Freitag bis Sonntag – dreht sich im Motorfestival am Schloss alles um Klassiker auf zwei und vier Rädern und viel viel Gartenparty mit Flair. Ein Sommerausflug! Ins Leben gerufen hat die Classic Days der gleichnamige gemeinnützige Verein Freiwilliger Vollblut-Oldtimer-Enthusiasten und Schlossfans, der heute fast 100 Mitglieder zählt. Unterstützt wird mit den Classic Days die Stiftung Schloss Dyck bei der Erhaltung von Schloss und Park. In einer Veranstaltergemeinschaft mit der Stiftung wird seit vielen Jahren das Festival gemeinsam gestemmt.

Die Veranstaltung begeistert mit zwölf Bereichen, stimmungsvoll und liebevoll dekorierten Lebenswelten der Klassiker und vielen prominenten Rennfahrern die zahlreichen Fans. Es ist die unvergleichliche Mischung, die mit britischer Gelassenheit und Charme, viel rheinischem Frohsinn und Spaß daran, sich zeitgenössisch zu (ver)kleiden recht lässig daher kommt und eint. Garniert ist das Ganze stilecht mit Motorenlärm und Picknick. Die zwölf Veranstaltungsbereiche sind unglaublich vielfältig, decken alle Geschmäcker aus der Zeitgeschichte und der Automobilgeschichte treffsicher ab und wurden bisher von Jahr zu Jahr durch den Verein Classic Days erweitert. Immer wieder kommen weitere „Erlebniswelten“ hinzu. Gerade erst im letzten Jahr wurde mit einem eigenen Brückenbau, der die Rundstrecke überspannt, ein Bereich an den alten Kirschbäumen – genannt „Cherrie-Lane“ – als Picknick-Areal direkt im Infield der Rundstrecke erschlossen und er war sofort etabliert. Unter den Alleen an den Wiesen vor Schloss Dyck verwandelt sich die Grasfläche in einen großen bunten Picknick-Flickenteppich.

Als prominenter Gast ist in diesem Jahr erstmals Formel-1-Safetycar-Star Bernd Mayländer auf Schloss Dyck. Das große Geburtstagskind im Jahr 2017 aber heißt Walter Röhrl – die Rallye-Ikone kommt das zweite Mal und feiert in „natürlicher Umgebung“ seinen 70. Geburtstag. Mercedes-Benz Classic feiert mit Wagen aus dem Mercedes-Benz Museum aus Stuttgart sportliche Erinnerungen an große Erfolge seit 1927– die Autostadt aus Wolfsburg bringt aus dem Zeithaus-Museum seltene Exponate mit.

Eine Tageskarte für Freitag kostet 18 Euro (Vorverkauf 16 Euro). Tageskarten für Samstag und Sonntag kosten 34 Euro (Vorverkauf 29 Euro). Zwei-Tageskarten bekommt man für 55 Euro (Vorverkauf 49 Euro). Das Drei-Tages-Fanticket kostet 60 Euro (Vorverkauf 52 Euro). Die Vorverkaufspreise verstehen sich zuzüglich Vorverkaufsgebühren. Tickets gibt es in unseren Geschäftsstellen „Die Anzeige“, Berliner Platz 11 und Marktstraße 5.

(Report Anzeigenblatt)