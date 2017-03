Mit Tourfieber-App gewinnen FOTO: Albrecht E. Arnold / pixelio.de FOTO: Albrecht E. Arnold / pixelio.de 2017-03-17T12:02+0100 2017-03-17T12:12+0100

Damit die Fieberkurve des Tourfiebers mal so richtig in Schwung kommt, bietet die Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mit dem Unternehmen Radbonus für Tourfieber eine App zur Teilnahme an drei Challenges an. Von der Redaktion