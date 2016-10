Martinsmarkt und Laternenumzug

Seit gestern lockt die Rheydter City mit ihrem großen Martinsmarkt, bei dem zahlreiche Händler ihr Kunsthandwerk feilbieten. Am heutigen Sonntag ist verkaufsoffen; die Laternenkinder treffen sich zum Laternenumzug am Harmonieplatz. Von Heinz-Gerd Wöstemeyer

„Wie bereits gestern ist der Martinsmarkt auch heute wieder von 14 bis 18 Uhr geöffnet, zudem laden die Geschäfte in der City beim verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr zu einem gemütlichen Einkaufsbummel ein“, berichtet Hanna Masuhr vom Vorstand des Rheydter Citymanagements und Mitglied im Arbeitskreis Martinsmarkt. Wie ihre Vorstandskollegen Ulrike Schönert und Frank Beier, die ebenfalls zu den ehrenamtlichen Helfern gehören, freut sie sich, dass der Martinsmarkt nun schon zum siebten Mal in Rheydt stattfindet und so großen Anklang findet. „Wir legen Wert darauf, dass nur hochwertige Waren angeboten werden; Trödel gibt es hier nicht“, versichert Frank Beier. Die mehr als 40 Verkaufsstände stehen entlang der Marktstraße und der Hauptstraße sowie auf dem Harmonieplatz.

Um 17 Uhr treffen sich die Laternenkinder mit ihren Eltern am Harmonieplatz, um mit ihren erleuchteten Martinsfackeln auf den bevorstehenden Laternenumzug durch die Rheydter Innenstadt einzustimmen. „Wir haben Textblätter der Martinslieder vorbereitet, damit alle kräftig mitsingen können“, sagt Ulrike Schönert. Beim Weg durch die City werden die Kinder von mehreren Musikkapellen begleitet, und natürlich vom St. Martin hoch zu Ross, der zum Abschluss des Umzugs auf dem Marktplatz traditionell seinen Mantel mit dem Bettler teilen wird.

Nach einem Grußwort von Bezirksvorsteherin Barbara Gersmann erhalten die Kinder nach Vorlage ihres Gutscheins von der Rathaustreppe aus die Martinstüten, die prall gefüllt sind mit Weckmännern und anderen Leckereien. 600 frische Äpfel aus der Region wurden eigens für die Rheydter Martinstüten gepflückt.

(Report Anzeigenblatt)