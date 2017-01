Maria Hilf heute im Fernsehen Teilen

Die Kliniken Maria Hilf an der Viersener Straße 450 im Fernsehen? Bei medizinischen Reportagen sicherlich denkbar und schon geschehen. Heute, 4. Januar, aber sind sie um 18.50 Uhr Teil der ARD-Produktion „Rentnercops“. Die beiden Kommissare Edwin Bremer (Tilo Prückner) und Günter Hoffmann (Wolfgang Winkler) ermitteln nach dem plötzlichen Herz0stillstand eines Leistungssportlers in Mönchengladbach. Doch was steckt dahinter? Für alle Mönchengladbacher also heißt es heute: unbedingt einschalten! Von der Redaktion