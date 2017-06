Leser-Feedback auf unsere Titelstory „Ratten im Lüftungsschacht“ „Schlechte Erfahrungen“

Die Ratten im Lüftungsschacht einer LEG-Wohnung haben unsere Leser aufgescheucht. Von Klaus Schröder

„Man kann immer wieder lesen dass speziell nach dem Verkauf der städtischen Immobilien an Wohnungsgesellschaften wie die LEG und andere sich für die Mieter die Lage nie gebessert hat. Im Gegenteil. Kann es sein dass die Kommunen etwas voreilig ihre ’Goldstücke’ verkauft haben und sie die sich daraus resultierenden Folgen nicht überdacht haben? Sicher, man brauchte Geld. Aber in den meisten Fällen wäre eine Renovierung der Sozialwohnungen eventuell billiger gewesen als die jetzt notwendigen Neubauten. Preiswerte Sozialwohnungen sind so schon Mangelware.“ Das schreibt unser Leser Rolf Irmen.

Stefan Link meint: „Ich habe selbst schon, in anderer Angelegenheit, versucht diese Firma zu erreichen. Telefonisch war es unmöglich, auf Mails kam nie eine Antwort. Aber wundert sich darüber wirklich jemand? Vor allem die SPD , angeblich sozial, versteht sich doch als Totengräber des sozialen Wohnungsbaues. Riesige Bestände an ursprünglichen Sozialwohnungen wurden skrupellos an angebliche Investoren verhökert. Diese Firmen haben weder an Mietern noch an Wohnraum irgendein Interesse. Wohnraum ist zum Spekulationsobjekt geworden. Menschenwürdiges Wohnen sollte ein Grundrecht sein! Stattdessen wird nur abgezockt. Auch in Gladbach entstehen Luxuswohnungen, schicke Büroviertel und noch ein großes Einkaufszentrum. Wir haben ja noch nicht genug. Die alten Wohnquartiere verfallen und verkommen immer mehr. Sozialer Wohnungsbau, keine Spur.“

Sven Bosma meldet sich: „Ich habe ebenfalls sehr schlechte Erfahrungen mit der LEG gemacht. Ich hatte extremsten Schimmel, der nicht weggemacht wurde. Ein Fachmann wurde rausgeschickt, der dann einfach nur feststellte, ich würde zu wenig lüften. Dabei ist das komplette Dachgeschoss über uns ungedämmt gewesen, obwohl dies gesetzlich vorgeschrieben war. Als ich gekündigt hatte, wurde ich aufgefordert, die komplette Wohnung zu renovieren, obwohl ich diese unrenoviert übernommen habe. Erst nach zig Wochen Wartezeit und nachdem ich dem Vorstand geschrieben habe, wurde von der Renovierung abgesehen.“

