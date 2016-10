Lebensart und Leckeres

Frankreich ist zum neunten Mal zu Gast in Erkelenz. Vom 28. bis 30. Oktober kann man beim Französischen Markt in der Innenstadt französisches Flair mit den passenden kulinarischen Schmankerln genießen. Dazu sind am Sonntag die Geschäfte offen. Von Ulrike Mooz

Kenner des Frankophilen vermerken sich den Termin lange vorher im Kalender, die Veranstalter sind sich einig, dass die Liebe zu Frankreich nirgendwo sonst in Deutschland so offen gezeigt wird: zum neunten Mal präsentieren in Erkelenz zwölf Händler französische Köstlichkeiten in Ständen unter freiem Himmel in der Innenstadt. Vom 28. bis 30. Oktober wähnt man sich fast näher an der Loire, als am Rande der Kölner Bucht. Es wird draußen gesessen und halb draußen unter den Arkaden, es wird flaniert, probiert und gestaunt. Neben den Leckereien aus dem französischem Nachbarland spielt auch sonst die französische Lebensart an den drei Tagen eine große Rolle, denn es wird Boule gespielt und auf dem Johannismarkt ist wieder Ententreff, oder auch Treffen der deux chevaux vapeur.

Am Sonntag, 30. Oktober findet dann außerdem der dritte große verkaufsoffene Sonntag des Jahres statt. Die Geschäfte haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Die Besucher der Erkelenzer Innenstadt sind herzlich eingeladen, das Einkaufsangebot in toller Atmosphäre zu erleben und bei freundlicher Beratung und Service auch vielleicht das ein oder andere Schnäppchen zu ergattern. Nach dem Leitgedanken „Wir sind Heimat Shopper„ zeigen die Erkelenzer Einzelhändler ihren Kunden, was sie können und machen Lust auf mehr Einkaufen vor Ort.

(StadtSpiegel)