Land unterstützt Breitbandausbau

Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners erhält Förderbescheid über 150 000 Euro für die Breitbandkoordination in Mönchengladbach.

Die Stadt Mönchengladbach erhält Fördermittel in Höhe von 150 000 Euro für die Breitbandkoordination in Mönchengladbach. Einen entsprechenden Förderbescheid des Landes nahm Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners heute durch Wirtschaftsminister Garrelt Duin entgegen. Die Zuwendungen sollen in die neu einzurichtende Stelle eines Breitbandkoordinators fließen, der bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFMG) als zentraler Ansprechpartner im Konzern Stadt angesiedelt werden soll. Zu den Aufgaben des Breitbandkoordinators gehören unter anderem die Erstellung, Begleitung, Umsetzung und Fortschreibung der kommunalen Gesamtstrategie zum Thema Breitband und „Gigabit-City“, die zu einer flächendeckenden Glasfaserinfrastruktur im gesamten Stadtgebiet führen soll. Darüber hinaus wird es Aufgabe des Koordinators sein, die Akteure in der Breitbandversorgung zu vernetzen und Investoren zu betreuen.

„Wir streben Hochgeschwindigkeits-Internet in der ganzen Stadt an. Vor diesem Hintergrund haben wir bereits mit der Deutschen Glasfaser eine Rahmenvereinbarung getroffen. Mit der Breitbandkoordination wollen wir den digitalen Umbau der Wirtschaft unterstützen und unseren Teil dazu beitragen, damit der marktgetriebene Netzausbau weiter an Fahrt zulegen kann,“ freut sich Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners über den Förderbescheid.

Insgesamt stellt das Land fast zwei Millionen Euro für Breitbandkoordinatoren in 13 Kommunen bereit. „Der Breitbandkoordinator ist für die Umsetzung der Gigabit-Strategie, zum Ausbau der Telekommunikationsinfrastruktur und für den Anschluss von Gewerbegebieten an das Glasfasernetz unverzichtbar“, sagte Minister Duin bei der Übergabe der Bescheide.

