Kitchentalk auf die jecke Art Teilen

Twittern





2017-02-03T13:32+0100 2017-02-03T13:32+0100

Die fünfte Jahreszeit macht auch vor dem Kitchentalk nicht halt, denn in der Februarausgabe der Talkrunde begrüßt Knippi das Prinzenpaar der Stadt Mönchengladbach: Prinz Norbert I. und Prinzessin Niersia Barbara. Im Endspurt der Session nehmen sie am Mittwoch, 8. Februar, an der Talktheke Platz und berichten – nicht nur – von ihren jecken Erlebnissen. Knippis heimlicher Kitchentalk Subtitel „Kindergeburtstag für Erwachsene“ wird an diesem Abend voll ausgelebt – das Publikum darf sich auf amüsante Überraschungen und brauchtumsübliche und -unübliche Specials freuen. Kostümierungen und Kamelle sind natürlich gern gesehen. Der Eintritt ist wie immer frei, zum Reservieren einfach eine Mail mit der gewünschten Anzahl an Plätzen an info@kulturkueche.com schicken. Einlass ist um 19 Uhr, los geht es um 19.30 Uhr. Der Kitchentalk wird aufgezeichnet und auf dem YouTube Kanal der Kulturküche hochgeladen. www.kulturkueche.com. Von der Redaktion