Kirche fit ohne Schulden

Pfarrer Stephan Dedring hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Doch nach über 70 Jahren wird ein Traum wahr: Die Evangelische Hauptkirche in Rheydt eröffnet am 29. Oktober ihr neues Gemeindehaus an der Wilhelm-Strauß-Straße - ohne Schulden gemacht zu haben. Von Klaus Schröder