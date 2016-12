Juwelier-Überfall – War es die Audi-Bande?

Erneut wurde ein Juwelier im Minto Opfer eines Überfalls. Die Täter fuhren mit dem Auto eine Tür ein und entkamen. Von Heike Ahlen

Kopfschütteln bei den morgendlichen Berufspendlern am Montag vor dem Minto: Da steht ein Audi A6 Kombi im Eingang. Die Türen sind zerstört, das Auto ist mit voller Wucht durch den Haupteingang gerast. Das Ziel der Insassen: Der Juwelier. Auch gegen dessen Tür fahren sie den Kombi, bis sie nachgibt. Zur genauen Art und Höhe der Beute äußert sich die Polizei noch nicht, fest steht nur, dass es sich um hochwertigen Schmuck handelt.

Das Fahrzeug, das als Rammbock diente, ist zuvor im Großraum Frankfurt gestohlen worden. Geflohen sind die Täter mit einem anderen Fahrzeug – auch das könnte ein Audi gewesen sein. Ob damit die Audi-Bande ins Visier der Ermittler rückt? „Das können wir weder bestätigen, noch dementieren“, sagt eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen laufen.

Auch ein weiterer Vorfall der Nacht zum Montag ist im Visier der Polizei. An der Ecke Werner-Gilles-Straße / Wilhelm-Straten-Straße war gegen 2.20 Uhr ein geparkter Pkw in Brand geraten. Das Feuer griff auf weitere Fahrzeuge über. Die Polizei war ab 2.38 Uhr mit dem Einsatz beschäftigt. Ein Ablenkungsmanöver? Auch hier gibt es von der Polizei weder Bestätigung, noch Dementi. Man habe im Blick, dass es zeitlich einen engen Zusammenhang gebe, die Ermittlungen liefen. Noch steht auch nicht hundertprozentig fest, dass es sich dabei um Brandstiftung handelte. „Das ist eine nahe liegende Vermutung, bestätigt ist sie aber noch nicht“, so die Sprecherin.

