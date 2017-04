Jetzt noch mitmachen bei der Tourfieber-Challenge FOTO: MGMG FOTO: MGMG 2017-04-21T13:22+0200 2017-04-21T13:22+0200

Am 20. April endete die erste Etappe der Tourfieber-Challenge. Bisher wurden bereits 13 150 km von den angemeldeten Teilnehmern per Rad erfahren. Die erste Challenge verpasst? Kein Problem! Die zweite und dritte Etappe sind im vollen Gange. Die zweite Tourfieber-Challenge „Durchhalten – Fahre 150 km“ läuft noch bis zum 15. Mai. Also: Anmelden, losradeln und gewinnen. Bei der zweiten Etappe, haben alle Teilnehmer die Chance bei der Verlosung eine von insgesamt 50 Trinkflaschen zu ergattern. Alle weiteren Informationen gibt es unter www.radbonus.com/ moenchengladbach/ Von David Friederichs