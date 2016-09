Jazz im Ratskeller FOTO: Band FOTO: Band Teilen

Twittern







Am Sonntag, 2. Oktober, findet wie an jedem ersten Sonntag im Monat ein Jazzfrühschoppen im Ratskeller Rheydt statt. Von 12 bis 15 Uhr sind die Schautermann-Tillies zu Gast. Die traditionelle Duke Ellington Komposition „Shout ’em Aunt Tillie“, lange Zeit Erkennungsmelodie der Band, gab der Gruppe den Namen, denn wenn man den englischen Titel nachlässig ausspricht, kommt dabei „Schautermann Tillie“ heraus. Von ihren Fans werden die Musiker kurz „Schautermänner“ genannt. Unter Schauter versteht man hierzulande „ Schlitzohr“ oder „Schalk“, der immer zu neckenden Streichen aufgelegt ist. So ist auch ihre Musik angelegt, manchmal neckisch, fröhlich, unbeschwert, aber auch fetzig, mitreißend und mit einem Schuss Ernst. Mit ihrem aus Dixieland-, Blues- und Swing-Stücken sowie eigenen Arrangements bestehenden Repertoire ist die Band seit über vier Jahrzehnten in zahlreichen Jazzlokalen Deutschlands und der Niederlande zu Hause. Von der Redaktion