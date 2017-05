Invasion in der Küche 2017-05-05T13:32+0200 2017-05-05T14:52+0200

Der Verein Kulturkram veranstaltet am Freitag, 19. Mai um 19 Uhr wieder die „Kücheninvasion“. Alle, die gerne gemeinsam kochen, essen und neue Leute kennenlernen, haben die Möglichkeit an diesem Abend in den Genuss eines Drei-Gänge-Menüs zu kommen. Das Besondere dabei: jeder Gang wird in einer anderen Küche mit anderen Teilnehmern zu sich genommen. Von der Redaktion