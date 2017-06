Immer wissen, was los ist: „Meine Extras.de“

Schon donnerstags wissen, was am Wochenende oder in der kommenden Woche los ist – das geht mit dem Newsletter „Meine Extras.de“. Von Yvonne Simeonidis

Die Brötchen stehen auf dem Frühstückstisch, der Kaffee duftet, vielleicht zwitschern sogar ein paar Vögel draußen vor dem Fenster. Ein perfekter Start in den Sonntag. Doch wie sieht die weitere Planung aus? Wir haben da einen Tipp: der Newsletter „Meine Extras.de“, der schon am Donnerstag über all das informiert, was so am Wochenende interessant ist.

Jede Woche gibt es hier Ausgehtipps fürs Wochenende, Veranstaltungen in der Region sowie interessante und exklusive Angebote unserer zahlreichen Partner. Wie wäre es da am kommenden Wochenende mit den All American Days bei Schaffrath? Ein riesiges Programm mit US-Muscle-Cars und einem Jeep-Parcours, präsentiert vom Autosalon am Park, Harley Davidson Motorrädern, Lifestyle-Music mit Foss Doll, Spiel und Spaß, Smileboxx, American Food, Bullriding, einem großen Gewinnspiel und und und – all das kann man dort am 16. und 17. Juni erleben. Alle Infos dazu gibt es am kommenden Donnerstag in der nächsten „Meine-Extras.de“-Ausgabe.

Auch Kinogänger kommen auf ihre Kosten. Schließlich präsentiert das Comet Cine Center wöchentlich einen Film, den die Abonnenten exklusiv günstiger sehen können. Was sonst noch drin steht? Lassen Sie sich überraschen. Alles, was Sie tun müssen, ist sich unter www.meine-extras.de zu registrieren.

(Report Anzeigenblatt)